CDA en SP bezorgd over toegankelijkheid Forum Groningen

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de SP willen dat het gemeentebestuur stappen onderneemt om de toegankelijkheid van het Groninger Forum te verbeteren.

“De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om toegankelijkheid. Juist in het Forum, een gebouw met een openbare functie, zou rekening gehouden moeten worden met deze doelgroep”, zo stelt CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens. “Graag horen wij van de gemeente of deze keuzes bewust zijn gemaakt, of dat er domweg niet aan gedacht is”, vult SP-raadslid Lucy Wobma aan.

In december bleek dat de liften niet toegankelijk zijn voor mensen met een scootmobiel. Daarnaast ontvingen de fracties signalen van rolstoelgebruikers die meerdere problemen omtrent toegankelijkheid constateerden.