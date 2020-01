CDA: Carbidschieten buiten vuurwerkverbod houden

nieuws

Foto: montferlandjournaal.nl

De Statenfractie van het CDA wil dat het carbidschieten buiten het vuurwerkverbod gehouden wordt. Volgens het CDA zijn er geluiden dat ook het carbidschieten verboden wordt.

“Carbidschieten bestaat al meer dan honderd jaar in Groningen en is in 2014 geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland. Volgens het CDA is het een waardevolle traditie en moet alles wat van waarde is beschermd worden”.

Volgens het CDA is het ook belangrijk voor de leefbaarheid op het platteland, omdat het carbidschieten de verbondenheid in de dorpen versterkt. Het provinciebestuur moet zich daarom hard maken om het carbidschieten te behouden, aldus het CDA.