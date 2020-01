Campagne tegen drugslabs in buitengebied

nieuws

Meld Misdaad Anoniem lanceert deze woensdag een campagne tegen drugslabs in buitengebieden in het noorden. Lege loodsen en stallen zijn aantrekkelijk voor criminelen om drugs te produceren.



Veel locaties liggen afgelegen of op industrieterreinen en verhuurders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s. Bedreigingen richting getuigen of een zwijgcultuur binnen sommige gemeenschappen zorgen ervoor dat misstanden onzichtbaar blijven. Het anonieme meldpunt kan hierin een breekijzer zijn.

Bij de politie-eenheid Noord-Nederland kwamen in 2019 in totaal 33 anonieme meldingen binnen over de productie van synthetische drugs, een stijging van 32% ten opzichte van het jaar ervoor.

‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’ Met die vraag beoogt de campagne de ernst van drugslabs onder ogen te brengen. De instantie is te bereiken via deze link.