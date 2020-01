Cafetaria en woningen korte tijd ontruimd wegens gaslekkage

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een cafetaria en een aantal woningen aan de Ripperdalaan in de Oosterparkbuurt zijn dinsdagavond korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslekkage. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de lekkage kwam rond 20.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een bluswagen van de brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Omdat niet bekend was waar de gaslucht vandaan kwam werden in allerijl de cafetaria en een aantal naastgelegen woningen ontruimd”, vertelt Ten Cate. “Lang heeft dat niet geduurd. De brandweerlieden hebben direct met specialistische meetapparatuur een onderzoek ingesteld. Daarbij werden geen afwijkingen geconstateerd, waarop de panden weer werden vrijgegeven.”

In geval van een gaslekkage komt er ook vaak een officier van de brandweer van pas. “Deze leidinggevende heeft uit voorzorg ook nog metingen verricht maar daarbij werden opnieuw geen verontruste waarden gemeten.” Waar de vreemde lucht door is veroorzaakt is vooralsnog onbekend.