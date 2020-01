B&W besluit tot enkele wijzigingen in portefeuilleverdeling

nieuws

Foto Andor Heij. Stadhuis, avond.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot enkele wijzigingen in de portefeuilleverdeling.



Beschermd Wonen & Opvang gaat van de portefeuille van wethouder Gijsbertsen naar de portefeuille van wethouder Jongman; Passend Onderwijs wordt toegevoegd aan de portefeuille van wethouder Bloemhoff, Sociaal ondernemen wordt toegevoegd aan de portefeuille van wethouder Bloemhoff; ‘verbinding sociaal domein’ in de portefeuille van wethouder Gijsbertsen wordt gewijzigd in ‘coördinatie sociaal domein’; ‘Harmonisatie na herindeling’ wordt toegevoegd aan de portefeuille van de burgemeester.

Meer info.