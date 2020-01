Buurtbewoners Henricus Muntinglaan Haren voeren actie tegen bomenkap

nieuws

Voertuigen blokkeren bomen (Bron: Facebookgroep Harense Toestanden

Buurtbewoners van de Henricus Muntinglaan zijn het niet eens met de kap van bomen in de straat. Middels voertuigen die voor de bomen staan laten ze zien dat er niets mag gebeuren totdat er wat met hun ingediende bezwaarschrift wordt gedaan. Jochem Ring, inwoner van de straat heeft in het radioprogramma Haren Doet vertelt over de beweegredenen achter de actie.

De kastanjebomen aan de Henricus Muntinglaan zijn al een geruime tijd ziek. Er werd daarom besloten door de gemeente Groningen meerdere bomen te gaan kappen. Voor de buurtbewoners viel dit niet goed door de onduidelijke informatie. Daarnaast is het geen mooi aangezicht als de bomen weg zijn. Op dit moment zijn er gele stickers geplakt op de bomen die weg moeten.

‘Er moet eerst meer duidelijkheid komen over herplanting van de bomen. Het is heel vaag of en wanneer dat gaat gebeuren” licht Jochem toe. Hij heeft daarom in overleg met zijn buren bezwaar aangetekend. De buurt vond dat er in ruil voor de kap wel wat terug moest komen. Mogelijk een versnelde herplanting van de bomen in samenspraak met de buurtbewoners.

Er zijn pamfletten op de bomen geplakt en voertuigen ervoor gezet om de kap te verhinderen. Zo weten ze zeker dat er niets gaat gebeuren. Jochem vertelt dat hij bij het opzetten van de actie toestemming heeft gevraagd van de politie. Hij begon met zijn auto voor de boom te plaatsen. Later hebben meer buurtbewoners zijn voorbeeld opgevolgd. Tot wanneer de actie door blijft gaan is niet bekend.

De gemeente Groningen is op de hoogte van de actie en hebben adequaat gereageerd. Jochem heeft o.a. een rapport ingezien en is erachter gekomen dat vier mensen beslissen over het lot van 140.000 bomen. Daarbij is er ook een tekort en weinig budget voor herplanting van bomen.

Luister hier het volledige interview

