Buurtbewoners Henricus Muntinglaan Haren dienen bezwaar in tegen bomenkap

Buurtbewoners van de Henricus Muntinglaan in Haren willen niet dat bomen in hun straat gekapt worden voordat duidelijk wordt of er nieuwe bomen voor in de plaats komen. Daarom hebben zij bezwaar ingediend tegen de kap.

Eind vorige week hebben de buurtbewoners hun voertuigen tussen de bomen gezet om te voorkomen dat die worden omgezaagd. Sindsdien is de gemeente langs geweest om toelichting te geven. Volgens hen moeten de bomen gekapt worden omdat ze ziek zijn. Het risico op schade of ongelukken is daarmee te groot om de bomen te laten staan. Initiatiefnemer Jochum Döring heeft begrip voor deze beweegredenen, maar net als de andere buurtbewoners wil hij eerst duidelijkheid hebben over of er andere bomen ter vervanging komen.

Döring is uitgenodigd door de gemeente om donderdag met hen in gesprek te gaan. Dan hoopt hij duidelijk te krijgen wat de gemeente voor ogen heeft.