Foto: 112 Groningen

Bij de afrit Westerbroek van de A7 is dinsdagochtend een bus van de weg geraakt, over een sloot langs de berm gereden en tot stilstand gekomen. Wonderwel raakte geen van de passagiers in de bus gewond.

Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. De politie en Rijkswaterstaat sloten de afrit af na het ongeluk.

De passagiers zijn door een andere bus meegenomen.