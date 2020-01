Burgemeester leest kinderen voor in Forum Groningen

Elke ouder kent het boek na woensdag wel: de Moppereend. Dat komt doordat de nationale voorleesdagen van start zijn gegaan.

De voorleesdagen zijn er om aandacht te vragen voor het lezen. Na het jaarlijks voorleesontbijt wordt er voor gelezen uit het Prentenboek van het jaar. Dit jaar is dat het boek de Moppereend. Het boek werd woensdagochtend in het Forum aan de kinderen voorgelezen door burgemeester Koen Schuiling. ‘Ik vond het heel erg leuk om te doen’, zegt Schuiling. De kinderen zaten samen met hun ouders aandachtig te luisteren naar het spannende verhaal. ‘Voor de kinderen is het leuk om de Moppereend te horen. Het ontbijt, samen zijn en het lezen vind ik erg leuk’, zegt Frederique Damen. ‘Het leek mij leuk om met mijn zoon te luisteren naar een verhaaltje en om wat te gaan eten’, zegt Rik Smit.

Burgemeester Koen Schuiling vindt het boek zelf ook leuk om voor te lezen. ‘Het is ook een geschikt boek voor volwassenen. Ik denk dat ik de volgende keer het verhaal ga voorlezen in de gemeenteraad’.