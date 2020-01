Brandweer kijkt terug op drukke maar gemoedelijk jaarwisseling

nieuws

bron foto: Elin Stil

In totaal is de brandweer tijdens de jaarwisseling van afgelopen nacht 109 keer ingezet in de provincie Groningen, met name bij grote incidenten buiten de Stad. In de Stad werden ploegen ingezet bij kleine brandjes op straat, waar ook een speciaal surveillanceteam voor is ingezet.

Vanwege de mist hebben 22 ploegen besloten de jaarwisseling op de kazerne door te brengen. Hierdoor hoefden de parate vrijwilligers niet meer vanuit huis door de mist naar de kazerne te komen In de Stad Groningen is een multi-surveillanceteam actief geweest om bijvoorbeeld bij brandstapels te controleren of deze een gevaar voor de omgeving opleverden. Het team ontving 57 meldingen, waarbij de brandweer 8 keer is ingezet.

Hoewel er de afgelopen nacht op drie plekken vuurwerk naar hulpverleners is gegooid, zegt de brandweer de sfeer dat ze sfeer in het algemeen als gemoedelijk ervaren.