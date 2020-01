Brandweer haast zich naar brand in appartement aan Nieuweweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een appartement aan de Nieuweweg is dinsdagochtend brand ontstaan. Volgens een woordvoerder was er niemand aanwezig in het pand.

De brandweer was al onderweg naar de brand, toen het besloot de extra personeel naar het appartementencomplex te sturen toen er rookwolken te zien waren boven de straat. Deze bleken gelukkig niet nodig te zijn. De brand is onder controle, er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer deed onderzoek in de woning naar de oorzaak van de brand. Daar is op dit moment nog niets over bekend. Om de rookontwikkeling in het pand tegen te gaan zijn uit voorzorg enkele ramen kapot gemaakt.

