Bouw Mercado begint, Rode Weeshuisstraat twee jaar afgesloten

Afbeelding: Mercado

De bouw van Mercado gaat beginnen. De Rode Weeshuisstraat tussen de aansluitingen met de Stalstraat én de Stalstraat worden twee jaar afgesloten.



‘In het kader van een kwaliteitsimpuls wordt het gebied dat omsloten wordt door de Stalstraat en de Rode Weeshuisstraat heringericht. Deze herinrichting omvat onder meer de verbouw van het huidige pand tot een markthal met appartementen. Om deze verbouwing vlot en veilig te laten verlopen zal de Stalstraat volledig en de Rode Weeshuisstraat tussen de aansluitingen met de Stalstraat volledig afgesloten zijn voor verkeer.

Meerdere parkeerplaatsen bestemd voor mindervaliden zijn hierdoor niet bereikbaar. Om de mobiliteit voor bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart zoveel mogelijk te waarborgen worden deze parkeerplaatsen grotendeels in de Rode Weeshuisstraat gecompenseerd.

Bovenstaande verkeersmaatregelen zijn van kracht gedurende de hiervoor genoemde verbouwing, gepland van 3 februari 2020 tot 3 februari 2022’, meldt de gemeente afgelopen vrijdag in de Staatscourant.

‘De omgevingsvergunning voor de bouw van Mercado is inmiddels verleend. Op het gebied van stikstof en PFAS zijn geen problemen te verwachten. Kortom: we gaan voor een voorspoedige start van de werkzaamheden! Ook luxe wonen in de binnenstad van Groningen? Dit is jouw unieke kans. Na de succesvolle start verkoop zijn er nog een aantal woningen beschikbaar. Dit betreft enkele luxe appartementen en nog één special, variërend in koopsom van €500.000 tot €975.000 v.o.n’, staat in de laatst verschenen nieuwsbrief van Mercado.

Bij de Mercado-‘verbouwing’ moet niet direct aan een bouwkundige wijziging van een bestaand gebouw worden gedacht. Er is gesloopt op de plek waar de Aldi zat en daar zal de nieuwbouw de komende twee jaar gaan verrijzen.

Zoals het was: