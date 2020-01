Bouw Feringa Building in volle gang

nieuws

De bouw van de Feringa Building op de Zernikecampus is in volle gang. De Feringa Building is het nieuwe gebouw van de universiteit.

Het gebouw wordt vijf verdiepingen hoog, krijgt een collegezaal met 420 stoelen, een restaurat met 250 plekken en er komt 3 kilometer aan laboratoriumtafels. Halverwege 2021 kunnen de eerste studenten al gebruik maken van de Feringa Building en in 2023 moet het gebouw helemaal klaar zijn.

De bouwvakkers zijn nu nog vooral bezig met het grondwerk en de afgelopen paar weken zijn ze druk bezig geweest met het boren van ongeveer 2000 palen. ‘We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk palen op één dag te boren. Dat is gelukt. Één paal die ging niet diep genoeg en hij stond op een keldervloer’, zegt kraanmachinist Berry Heinen.