Binnen half uur twee autobranden in de Stad

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112 Groningen

Binnen een half uur ontstond woensdagavond brand in twee auto’s op verschillende plekken in de stad Groningen. Rond 17,45 sloegen de vlammen uit een auto aan de Van Goghstraat en om 18.45 ontstond er brand in een auto aan de Froukemaheerd.

Brandstichting is volgens omstanders vermoedelijk de oorzaak van de autobrand in Beijum. Aan de Van Goghstraat spreekt de politie, tegenover DvhN, over de mogelijkheid van steenmarter die kortsluiting in het elektrische systeem van de auto heeft veroorzaakt.

In beide gevallen is de schade groot, maar raakte er niemand gewond.