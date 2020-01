Bezoeker McDonald’s Herestraat gooit zijn afval weg en wint mountainbike

nieuws

Foto: MacDonald's Nederland

McDonald’s verraste dinsdagochtend in haar vestiging in de Herestraat de gelukkige winnaar van haar landelijke zwerfafvalcampagne You Bin It, You Win It met een splinternieuwe mountainbike. Met deze campagne wil het bedrijf uit de lijst van meest gevonden merken bij zwerfafval in Nederland verdwijnen.

Kevin Barron uit Sappemeer is de gelukkige winnaar van de mountainbike. “We wensen hem heel veel plezier met de prijs en dagen alle gasten uit om samen met ons meer te doen voor minder afval,” zo vertelt Susanne Afman McDonald’s Nederland.

You Bin It, You Win It is de eerste zwerfafval-loterij in Nederland. Gasten worden beloond met prijzen voor het correct weggooien van hun afval.