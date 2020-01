Besluit over afvalbeleid valt in mei

nieuws

foto: Roel Breet

De gemeenteraad zal in mei een keuze maken uit twee opties voor een nieuw afvalbeleid in Groningen. Dat bleek woensdagavond tijdens de raadsvergadering.

De eerste optie is het opzetten van een groot aantal inleverpunten voor recyclebaar afval. De tweede optie is een systeem van afvalscheiding bij de inwoners thuis. De rekening is dan afhankelijk van het aantal grijze vuilniszakken of het aantal containers. Een soort van diftar.

Het probleem is dat het afvalbeleid in Groningen, Haren en Ten Boer nu nog verschilt van elkaar. De SP pleitte daarom voor een referendum onder de bevolking. De nieuwe gemeente Groningen kent echter nog geen referendum-verordening. Daar wordt pas in maart over gesproken met de gemeenteraad.