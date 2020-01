Beloning uitgeloofd voor tips over brandstichting in seksclub

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Door middel van een advertentie in de krant wordt er een beloning uitgeloofd voor tips over de brandstichting in de seksclub in Waterhuizen. Bij de brand vorig jaar zomer werd het gebouw compleet verwoest.

De brand in de club aan de Winschoterweg brak vorig jaar op woensdagavond 26 juni uit. Rond 22.40 uur kwam er op de meldkamer een brandmelding binnen. Toen de eerste brandweerlieden ter plaatse kwamen was er al snel sprake van een uitslaande brand. Bij de bestrijding van het vuur kreeg de Stadse brandweer hulp van haar collega’s uit Harkstede en Haren. Uiteindelijk zouden de bluswerkzaamheden tot in de vroege ochtend duren. Het pand ging daarbij verloren.

De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald. Het bedrijf Biesboer BV, dat gespecialiseerd is in het achterhalen van de oorzaak van branden, roept in de advertentie op tot tips. Tipgevers kunnen volgens de advertentie rekenen op aantrekkelijke beloningen, maar er wordt niet gezegd om welke bedragen het gaat. Biesboer BV is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 072 202 2009.