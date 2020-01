Be Quick 1887 maakt gehakt van MSC

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - MSC. Be Quick viert een doelpunt.

Be Quick 1887 boekte zondagmiddag thuis een klinkende overwinning op MSC uit Meppel. Het werd 5-0. Be Quick steeg daardoor naar de veilige twaalfde plaats in de hoofdklasse A.

MSC stopt na dit seizoen met prestatievoetbal op zondag en gaat op zaterdag verder. Toch boden de Meppelers aardig tegenstand. Toch kwam Be Quick door Mohammed Abdul Karim op 1-0. Een schitterende knal van Wilco van der Kooi betekende 2-0. MSC was daardoor geknakt.

Martijn van Maastrigt maakte na rust wat gelukkig de 3-0 en de invallers GeertJan Liewes en Tim Deelen zetten de kers op de taart door de stand naar 5-0 te tillen.

“Dit hadden we even nodig”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “We hebben de laatste wedstrijden veel kansen gemist en nu maken we er vijf. Dat is goed. Maar ik heb niet alleen mooie goals gezien. Ik ben ook zeer tevreden hoe we het achterin deden”.

Voor rust viel topscorer Arnoud Bentum met een op het oog zware enkelblessure uit. “De dokter heeft er naar gekeken, maar hoe ernstig het is weet ik nog niet. Maandag wordt er een foto van gemaakt”.

