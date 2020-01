Be Quick 1887 legt titelkandidaat Hoogeveen over de knie (met beelden)

Be Quick 1887 boekte zondag een grote overwinning op titelkandidaat Hoogeveen. In Drenthe werd het 4-0 en Be Quick nam daarmee flink wat afstand van de degradatieplekken in de hoofdklasse A.



De Groningers stonden al na vijf minuten op 1-0 toen Wilko van der Kooi de bal in de kruising krulde. Geert Jan Liewes stiftte na een kwartier de 2-0 binnen. Levon van Dijk mikte namen Hoogeveen op de lat. Rick Boyer verzuimde Be Quick voor rust al op 3-0 te zetten.

Dat gebeurde direct na de pauze wel toen Liewes zijn tweede maakte. Yoran Cats tekende met een mooie knal van afstand voor de 4-0 eindstand.

Bij Be Quick ontbraken veel basiskrachten door blessures, maar de vervangers deden het meer dan prima: “Met de jongens die minder speelminuten in het eerste maken creëer je vandaag iets, want je wilt wat laten zien. Nu krijgen wij de kans”, aldus spits Liewes. “Dit is echt een weelde. Hier had ik niet van durven dromen”, zei trainer Steven Wuestenenk.

“Het gat met de onderste plekken is groter geworden en dan moet ook wel met deze groep. Als je van deze tegenstander kunt winnen kun je misschien ook nog wel een periodetitel pakken, aldus verdediger Youri ter Arkel. “Ik weet niet of de trainer blij is met deze uitspraak, maar het is wel een persoonlijke ambitie”.