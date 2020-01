Automobilist schept voetganger in Haren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rijksstraatweg in Haren is dinsdag aan het einde van de middag een voetganger geschept door een automobilist. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. “Het is nog onduidelijk hoe het precies kon gebeuren”, vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van een zebrapad is de bestuurder van een grijze personenauto in botsing gekomen met een voetganger die de weg overstak.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. Behalve de politie kwam ook een ambulance ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd waarna deze met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Daarvoor kwam onder andere de VOA, Verkeers Ongevallen Analyse, naar de plaats van het ongeluk. “Zij hebben foto’s gemaakt van de personenauto, maar ze hebben ook verschillende metingen verricht”, vult Ten Cate aan.