Automobilist gewond bij verkeersongeluk Gerrit Krolbrug

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond ter hoogte van de Gerrit Krolbrug is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een rode personenauto kwam naar alle waarschijnlijk vanaf de Gerrit Krolbrug gereden en wilde de Ulgersmaweg indraaien. Door gladheid of een te hoge snelheid, of een combinatie, is de auto gaan spinnen en tegen een paaltje gebotst.” Hulpverleners waren snel ter plaatse. “Zij hebben de bestuurder onderzocht. Het is mij onbekend of het slachtoffer ook door hen is meegenomen naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.