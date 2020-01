Auto botst op paal, bestuurder aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Zijlvesterweg is de bestuurder van een personenauto door agenten aangehouden. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde even na 12.30 uur ter hoogte van de kruising met de Friesestraatweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De auto is in ieder geval op een paal gebotst waar een verkeersbord aan hing. Bij de botsing is de bestuurder niet gewond geraakt. Wel werd hij door agenten aangehouden vermoedelijk voor het rijden onder invloed.”

“Politieagenten hebben de bestuurder laten blazen”, vertelt Ben de Jager van 112dokkum.nl. “Het resultaat daarvan weet ik niet, maar de automobilist is in ieder geval meegenomen.” Volgens De Jager heeft een bergingsbedrijf de auto weggesleept. “Het ongeluk zorgde voor enige verkeershinder op de Friesestraatweg ter hoogte van de verkeerslichten.”