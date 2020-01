Arriva zoekt testreizigers voor zelfrijdende trein

nieuws

Foto: Casper Slotboom

Vervoersbedrijf Arriva houdt tussen 13 en 17 februari de eerste testritten met zelfrijdende treinen met reizigers. Per rit zoekt Arriva 50 reizigers, die worden beloond met een cadeaubon en een Arriva-dagkaart.

De zelfrijdende treinen hebben wel een machinist aan boord, die de verantwoordelijkheid houdt. Daarmee is de situatie vergelijkbaar met de automatische piloot in het vliegtuig. De machinist wordt ondersteund met een type smart cruise control. De verwachting is dat treinen hierdoor dichter op elkaar kunnen rijden zodat de capaciteit op het spoor wordt vergroot.

De eerste testen zijn vorig jaar uitgevoerd tussen Groningen en Zuidhorn, maar toen mochten nog geen reizigers mee. Aan de testreizigers zijn wel eisen verbonden: ze moeten goed ter been zijn, en bereid zijn om twee keer een rit van een uur te maken (tweemaal van Groningen naar Buitenpost en terug).

Reizigers die interesse hebben kunnen zich aanmelden via de website treinreiziger.nl. De reizen vinden plaats tussen 20.00 en 24.00 uur, omdat er dan minder reguliere treinen rijden.