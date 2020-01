“Als Slob niets doet dan gaan we door, dan is het hier niet klaar”

De stille mars die donderdagochtend in de binnenstad van Groningen werd gehouden heeft zo’n vierduizend leraren getrokken. Dat heeft onderwijsvakbond AOb laten weten.

“Ik ben heel erg blij met de opkomst”, vertelt Marieke Homan van AOb. “Ik heb wel begrepen dat het wel spannend is geweest of iedereen hier op tijd kon zijn. Vanwege een ongeluk op de A7 hadden flink wat leraren vertraging.” De leraren staken donderdag en vrijdag vanwege de hoge werkdruk en de grote tekorten aan onderwijspersoneel. Minister Slob van Onderwijs heeft al flink wat geld geïnvesteerd maar nog altijd is er geen sprake van een structurele oplossing.

“We hebben deze week een klas naar huis moeten sturen”, vertelt een juf van een basisschool uit Stadskanaal. “Vijf van mijn collega’s zijn ziek en dat is teveel waardoor we het niet meer op kunnen vangen. En ja, dan is het heel pijnlijk om kinderen naar huis te moeten sturen.” De leraren zijn ook eensgezind. “Als Slob niets doet dan gaan we door met actie voeren. Dan is het hier niet mee klaar.”

