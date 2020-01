Alle oppositiepartijen willen debat in Provinciale Staten over TopDutch

nieuws

Foto: Andor Heij

De zeven oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Groningen willen een debat in de Statenvergadering over de ontwikkelingen bij TopDutch.

Forum voor Democratie, de PVV en de Partij voor het Noorden eisen een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken en de effectiviteit van de werkzaamheden rondom TopDutch van gedeputeerde Mirjam Wulfse. ”Van het aanvankelijke uitgangspunt van TopDutch om in brede zin bedrijvigheid en banen naar het noorden te halen is helaas niet veel terechtgekomen. 1,2 miljoen euro zonder resultaat is zonde van ons belastinggeld”, aldus Dennis Ram, Statenlid van de PVV.

Volgens de fracties heeft TopDutch niet gezorgd voor het binnenhalen van brede bedrijvigheid en werkgelegenheid voor het noorden. De bedrijven Avantium, Sky NRG en Van Merksteijn zouden volgens de provincie naar Noord-Nederland komen als gevolg van de Top Dutch-campagne. Maar navraag leerde dat ze of de campagne niet kenden of niet dankzij deze campagne kozen voor het Noorden als vestigingsplaats.

Het debat gaat plaatsvinden op woensdag 5 februari.