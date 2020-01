Alfa-college start opleiding Commercieel Energie Technicus

nieuws

Het Alfa-college start in augustus met de nieuwe opleiding Commercieel Energie Technicus. Deze opleiding staat volledig in het teken van de energietransitie.

Studenten van het Alfa-college maken kennis met nieuwe technieken op het gebied van duurzame energie. Daarmee kunnen zij bedrijven en particulieren adviseren. Voor de ontwikkeling van de opleiding sloegen de onderwijsteams Bouwkunde, Installatie- en Elektrotechniek (I&E), Engineering en Talenteam van het Alfa-college de handen ineen. Ook is onderzoek gedaan bij bedrijven in de energie-, installatie- en bouwbranche. Die bedrijven worden betrokken bij het ontwikkelen van de lesinhoud.

Met de opleiding speelt het Alfa-college in op de toenemende vraag naar technisch geschoold personeel binnen de energietransitie. De opleiding duurt drie jaar en de student bepaalt zelf in welke technische toepassingen hij of zij zich gaat specialiseren.