nieuws

Albert Heijn, supermarkt

Albert Heijn aan de Nieuwe Ebbingestraat in de stad sluit volgende week donderdag tijdelijk de deuren vanwege een verbouw.

De supermarkt wordt vergroot en omgebouwd naar het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn. Diverse andere vestigingen in de stad zijn al aangepast.

In de vernieuwde winkel is onder andere meer aandacht voor vers eten. Ook gaat afrekenen sneller door nieuwe zelfscankassa’s. De heropening is op woensdag 29 januari.