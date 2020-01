Afvalstoffenheffing in 2021 flink omhoog

nieuws

Foto Andor Heij

De afvalstoffenheffing gaat in 2021 jaarlijks met twintig euro omhoog. Dat meldt het stadsbestuur. Dat heeft te maken met de gestegen lonen en prijzen.

Het college heeft ook aangekondigd om onder andere meer glas, papier, en textielbakken te gaan plaatsen zodat het afval in de stad beter gescheiden kan worden. Die bakken komen vooral bij hoogbouwcomplexen. De gemeente wil graag dat het afval beter gescheiden wordt.

Daarnaast wil het college in de gemeenteraad een discussie over het betalen van de afvoer van het afval. Diftar, betalen per vuilniszak, is een optie. Ook bestaat een variant waarbij de Groninger achteraf beloond wordt voor het beter scheiden van afval.