Aantal studenten Campus Fryslân valt erg tegen

foto: Rick van der Velde

De opleidingen aan Campus Fryslân in Leeuwarden trekken veel minder studenten dan de RUG verwacht had. Dat meldt de Universiteitskrant.

Tot nu toe zijn er maar 197 studenten ingeschreven, terwijl er 605 verwacht werden. De provincie Friesland wil nog deze maand een nieuw plan van aanpak. Friesland heeft een kleine 18 miljoen euro vrijgemaakt voor de campus. Vanwege de tegenvallende aanmeldingen heeft de provincie minder geld uitgekeerd dan begroot.

Volgens een woordvoerder van Campus Fryslân bevindt het plan van aanpak zich al in de afrondende fase. Hij spreekt inmiddels van een verdubbeling van het aantal studenten in de bachelor, en ook voor volgend jaar ligt de campus op koers. Het is moeilijk vast te stellen waarom de aantallen studenten tot nu toe zo laag uitpakken, aldus de woordvoerder.