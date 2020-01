A7 bij Hoogkerk dicht door ongeval

nieuws

foto: Bob de Vries

De A7 tussen Hoogkerk en Leek is donderdagochtend in beide richtingen gesloten vanwege een ongeval tussen een betonmixer en bestelbus.

Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur. Een van de betrokken voertuigen schoof door de klap door de middenberm naar de andere weghelft. De bestuurder van de bestelbus is hierbij gewond geraakt.

Er staan files in beide richtingen. Automobilisten wordt aangeraden om te rijden via Assen. Dat zorgt voor fiks oplopende reistijd. Ook de bussen van Qbuzz rijden om. Het ongerief kan nog een deel van de ochtend voortduren. De ANWB verwacht dat de weg rond 10.00 uur deels weer vrij is voor het verkeer.