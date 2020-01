550 unieke bewoners zonder taakstraf die anoniem overal opruimen

nieuws

De MilieuStewards van Groningen Schoon Dankzij Mij kijken terug op ‘een ongekend topjaar’. Uniek zijn de 550 Stille Krachten in de Wijk. Bewoners zonder taakstraf, die anoniem overal opruimen.



De Stille Krachten kregen van de MilieuStewards een afvalgrijper, afvalring, afvalzakken, schepnet en/of sneeuwschuiver.

‘Ruim 25.000 mensen waren op enigerlei wijze betrokken bij milieueducatie (130 lessen bij 3.000 basisschoolleerlingen), zwerfafvalopruimacties (200 acties met 6.500 mensen), LenteKriebels (160 actieteams met 6.000 mensen), Milieustraten en Straatacties (30 acties met ongeveer 5.000 bewoners), diversen (Ewaste, beurzen, rondleidingen, zwerfafvalteams, theater, kunst en internationale samenwerking met 5.000 mensen)’.

‘Groningen is daarmee absolute koploper in ons land’.

‘Het is een unieke groeiende schone beweging die met de drie nieuwe MilieuStewards en Senior MilieuSteward niet te stoppen lijkt. SUPER – iedereen bedankt – we moeten door, want we zijn er nog (lang) niet’, schrijven de MilieuStewards.