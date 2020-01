De Oosterpoortwijk wil verduurzamen

Als het aan de Werkgroep Oosterpoort Duurzaam ligt, moet de Oosterpoortbuurt energieneutraal worden.

De wijkgroep is een initiatief van buurtbewoners om hun medebewoners te informeren over energiegebruik. Iedere tweede en vierde maandag van de maand is er een inloopspreekuur over duurzaamheid. De buurtbewoners kunnen in overleg wat ze gezamenlijk kunnen doen aan duurzaamheid. Ook is er een warmtecameraworkshop, daarmee kunnen de bewoners zien waar hun huis beter geïsoleerd kan worden.

Bé van der Heide en Wim Hartman zijn onderdeel van de wijkgroep, zij kijken samen met buurtbewoners naar de mogelijkheden voor de verduurzaming van hun woning. “We willen de mensen ook bewuster maken, doe de cv een graadje omlaag of trek een trui aan. Dat kan in de kosten al schelen.” Aldus van der Heide.

Maandag avond brengt de wijkgroep verschillende partijen in het poortershoes bij elkaar. De gemeente, woningbouwverenigingen, bewoners en andere geïnteresseerden kunnen langs komen om met elkaar in gesprek te gaan over de duurzaamheid in de wijk.