Tracébesluit fietstunnel Papiermolen vastgesteld

nieuws

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november het Tracébesluit rond de fietstunnel bij Openluchtbad Papiermolen vastgesteld. Tot en met 19 februari kunnen mensen hiertegen in beroep gaan.

Het Tracébesluit fietstunnel Papiermolen heeft het Tracébesluit van 2014 op diverse punten aangepast. De geplande voetgangersbrug over de ringweg bij de Papiermolenlaan is vervallen. In plaats daarvan wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de ringweg en de toekomstige verbindingsweg Brailleweg – Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige tunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen. Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg – Hereweg verhoogd. De Maaslaan en de Merwedestraat worden bij de fietstunnel verlaagd.

Ale documenten zijn te vinden op www.platformparticipatie.nl/ringweggroningen. Ze zijn ook in te zien in het Informatiecentrum aan de Muntinglaan, bij de gemeente aan het Harm Buiterplein 1 en in het Prinviciehuis aan de Sint Jansstraat 4.