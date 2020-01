19-jarige Groninger vermist vanaf Nijmegen

112

De politie is op zoek naar de 19-jarige Groninger Leon Visser. De politie van Nijmegen spreekt van een urgente vermissing.



Hij is vermist sinds 1 januari. Hij vertrok rond 14:00 uur vanaf cultuurgebouw de Brebl op het Honig terrein en is sindsdien niet meer gezien. Hij is woonachtig in Groningen maar was op nieuwjaarsdag in Nijmegen.

Visser is 1.76 lang. Hij heeft half lang, donkerblond jaar. Hij heeft een tatoeage van een leeuwenkop op zijn rechteronderarm, op zijn linkerpols heeft hij een tattoo van een zogenaamde infinity. Visser droeg op het moment van vermissing een zwarte jas van het merk Dasquared, een zwarte broek en zwarte Nike schoenen met een wit logo.