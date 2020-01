11 miljoen verlies voor Swapfiets kan niet alleen in Noord-Willemskanaal liggen

nieuws

Foto: Facebook Jan Duurt Dijkman

De fietsvoorvorken en banden die afgelopen zaterdag uit het Noord-Willemskanaal bij Haren werden gevist zullen niet de enige oorzaak zijn van de ruim 11 miljoen euro verlies die het bedrijf over 2018 leed. Quote onderzocht de financiering van het bedrijf.

Volgens het tijdschrift stemmen ‘een verlies van €11,3 miljoen over 2018 en de term ‘cash deficit’’ niet vrolijk. Ook 2017 werd afgesloten met een verlies van €2,5 miljoen. Maar vrees niet! Verderop lezen we dat de aandeelhouder voor financiering kan zorgen. Swapfiets kan dus vrolijk door.

Maar volgens Quote is Swapfiets geen startup, maar een bedrijfsonderdeel van het Pon-imperium. Deze investeerde het afgelopen jaar nog eens 40 miljoen euro in nieuwe fietsen. Het vertrouwen in het concept blijft dus hoog onder de aandeelhouders.