Foto: Andor Heij

De laatste dagen van 2019 gaan hoogstwaarschijnlijk zonnig en droog verlopen. En de winter deelt komend weekeinde een speldenprikje uit.

In de nacht gaat het licht vriezen en zaterdag wordt het niet warmer dan drie graden. Maar de “kou” is van korte duur. In het noorden wordt het zondag 6 graden en maandag mogelijk zelfs 10 graden.

Daarna wordt het iets minder zacht, maar het blijft waarschijnlijk zonnig en droog tot aan nieuwjaarsdag.