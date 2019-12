Zoektocht naar mysteries Groninger nacht

nieuws

Het NPO3-programma Nachtdieren verblijft in januari vier nachten in Groningen op zoek naar de mysteries van de nacht.



‘Beste inwoners van Groningen, Voor het programma Nachtdieren met Ryanne van Dorst draaien we in de nachten van 20 t/m 23 januari 2020 in Groningen. In dit programma gaan we op zoek naar de mysteries van de nacht. Wie zijn er nog wakker? In haar ontdekkingstocht stuit Ryanne op hilarische en ontroerende ontmoeting met de meest uiteenlopende personen. Wij zijn nog op zoek naar mensen die ’s nachts niet kunnen of willen slapen om welke reden dan ook (hobby, eenzaamheid, insomnia, inspiratie). Ben je veel wakker ’s nachts, of ken je iemand?

Mail dan naar: paula@wittegeit.tv‘.