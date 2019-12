Winnaar van motor Henk de Haan geeft hem terug aan de Voedselbank

nieuws

Foto: Henk de Haan

De 82-jarige mevrouw Veldman, die eergisteren de motorfiets van Henk de Haan won bij de verloting van het scheurijzer, geeft hem terug aan de Voedselbank voor een tweede verloting.

Hoewel mevrouw Veldman in de buurt van Wormer in Noord-Holland woont, is ze geboren en getogen in de Stad. Ze studeerde medicijnen aan de RUG en werd huisarts. Toen ze hoorde van de verloting, hoopte ze de motor te winnen om hem daarna terug te geven aan de Voedselbank. Ze kocht daarom maar liefst 50 loten. Ze stelt nu voor om de motor in 2020 opnieuw te verloten.

De opbrengst van ruim € 10.000 is ver boven verwachting en zal binnenkort worden verdeeld over de negen Voedselbanken in onze provincie. De Voedselbank in de stad zal het geld inzetten voor het verstrekken van ontbijten aan schoolgaande kinderen. Met Henk de Haan zal worden overlegd wanneer de motor voor de tweede maal in de verloting gaat. Dat kan zijn in het voorjaar, omdat de motorharten dan weer beginnen te kriebelen (zoals mevrouw Veldman dat zo mooi formuleerde), of het wordt weer een kerstactie.