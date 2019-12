Winkelcentra en industrieterreinen moeten aantrekkelijker worden voor gebruikers en bezoekers, zegt wethouder Paul de Rook.

Zo wil het gemeentebestuur de groei van de werkgelegenheid bevorderen. De kantorenmarkt trekt aan en er is krapte op bedrijfsruimtemarkt. Ook groeit de bevolking van Groningen de komende jaren. Tegelijkertijd veranderen de eisen en wensen die ondernemers stellen aan bedrijf- en werklocaties. “Daar moeten wij flexibel op inspelen”, zegt De Rook

De werkgelegenheid in de stad blijft stijgen. ”De werkgelegenheid krimpt met name onder laagopgeleiden maar voor de rest is er nog een steeds grote vraag”, aldus De Rook.