De snode snoeier slaat toe in de Kamerlingh Onnesstraat, meldt de Grunobuurt op Twitter.



Iemands hazelaar was opeens gesnoeid door een onbekende. Misschien wel omdat de takken het goed doen in een kerststukje.

Via een tekst in de tuin vond er toch nog enige communicatie plaats met de vermoedelijke dader. Waarbij de vraag blijft: ‘Wie is ik?’

🍃 De snode snoeier slaat toe in de Kamerlingh Onnesstraat 🍃 pic.twitter.com/LFJVdZ6D9D — Grunobuurt (@Grunobuurt) December 21, 2019