Waarschuwing: ‘Nieuwe elektrische bussen gaan net zo hard vooruit als achteruit’

foto: Roel Breet

Het had een waarschuwing kunnen zijn voor een DAF personenauto in de jaren 60, maar buschauffeurs van Qbuzz kregen deze bijzondere waarschuwing deze week van hun werkgever: Pas op, want de nieuwe elektrische bussen van Ebusco kunnen even hard vooruit als achteruit.

Volgens buschauffeur Luuc Zandbergen is de boodschap van zijn werkgever in de nieuwsbrief voor chauffeurs duidelijk: “Okay, gentle with the throttle.”

Van de ongeveer vierhonderd bussen die in Groningen en Drenthe rond rijden zijn er nu 164 elektrisch. Die zijn voornamelijk in Groningen, Assen en Emmen te vinden, maar een deel rijdt ook op de streek. Qbuzz liet maandag aan RTV Noord weten dat het aantal bussen dat op een dag uitvalt de afgelopen week iets hoger dan normaal, mede door de uitval van de nieuwe elektrische bussen.

