VVD stelt vragen naar aanleiding van gekraakt pand Emdenweg

De VVD Groningen stelt vragen aan het college naar aanleiding van het kraakpand aan de Emdenweg. De VVD is vooral benieuwd hoe het kan dat er niet binnen 24 uur actie is ondernomen.

Ietje Jacobs, fractievoorzitter van VVD Groningen, vraagt zich af of er iemand van de veiligheidsdriehoek (justitie, politie en burgemeester) binnen 24 uren na het binnentreden van het pand door de krakers hiervan op de hoogte was. Volgens de wet moet binnen 24 uur aangetoond worden of er wel of geen woonrecht is voor een gekraakt pand. Als dit niet gebeurt, mogen de krakers blijven zitten.

Jacobs vindt het dan ook jammer dat de eigenaar van het pand niet is beschermd door de driehoek. Volgens de VVD is dit de tweede keer in korte tijd dat een pand gekraakt wordt en dat er niet binnen 24 uur is overgegaan tot ontruiming en dat de driehoek de pandeigenaar niet juist heeft beschermd. De vraag aan het college is dan ook hoe het kraakverbod in de toekomst kan worden gehandhaafd en hoe pandeigenaren worden beschermd.