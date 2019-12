Vegan Kerstmarkt biedt glühwein, foodtrucks en vertrouwenspersoon

nieuws

Zondag is er van 12 tot 18 uur een Vegan Kerstmarkt bij EM2. Er is een vertrouwenspersoon aanwezig voor eventualiteiten.



‘Een buitenruimte met gezellig knisperende vuurtjes, vegan glühwein, foodtrucks en warme chocolademelk. Een sfeervolle binnenruimte met een kerstmarkt, live muziek en genoeg ruimte om gezellig te zitten. Dé plek om te smullen van heerlijke vegan lekkernijen terwijl daarnaast duurzame en (h)eerlijke kerstcadeaus aangeschaft kunnen worden’.

De organisatoren delen verder mee:

‘Let op: De Vegan Kerstmarkt zou voor iedereen een prettige plek moeten zijn. Voel je je om welke reden dan ook niet veilig of gebeurt er iets wat niet zou moeten? Dan willen we daar graag wat aan doen. Bij onze infobalie kun je vragen naar onze vertrouwenspersoon. Verder vragen we je, uit respect voor het vegan karakter van het evenement, jassen met bont, schapenkleedjes en andere duidelijk zichtbare dierlijke producten thuis te laten’.