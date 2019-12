Van Eelde naar Mallorca op de Canarische Eilanden

nieuws

Foto: flickr.com/photos/whiskymac/

Mensen die een reis overwegen vanaf Eelde doen er goed aan ook de atlas erbij te pakken, als ze de site kiesjevliegreis.nl bezoeken.



‘Het grootste eiland van de Canarische Eilanden is het eiland Mallorca. Een zeer geliefde bestemming voor jong en oud. Voor de mensen in het noorden en oosten van het land is het mogelijk om te vliegen naar Mallorca vanaf Eelde’.

Dat zal best maar op Mallorca ben je niet op de Canarische Eilanden.

Mallorca behoort tot de eilandengroep de Balearen die in de Middellandse Zee ligt. De Canarische Eilanden liggen in de Atlantische Oceaan op de hoogte van de Westelijke Sahara.