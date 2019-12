nieuws

Foto: Stichting Natuurbelang De Onlanden

Als van de kerstmaaltijd alleen de verpakking nog over is heeft het blijkbaar gesmaakt. Ook al was het een bruine rat.



Natuur in de Onlanden fotografeerde de kerstmaaltijd van waarschijnlijk een buizerd.

Te zien is wat overbleef van een bruine rat.

Van deze Bruine rat is alleen de verpakking nog over. Kerstmaaltijd van een Buizerd (waarschijnlijk) in De #Onlanden. pic.twitter.com/mmXGUw11zS — Natuurin De Onlanden (@natuuronlanden) December 25, 2019