Uitslaande schoorsteenbrand snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een schoorsteen van een woning aan de Verlengde Hereweg in de wijk Helpman heeft zondag aan het einde van de middag korte tijd brand gewoed. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 17.10 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Bij aankomst van de brandweervoertuigen stonden de bewoners al buiten”, vertelt Ten Cate. “Kort voordat de brandweermensen ter plaatse waren kwamen voor enkele momenten de vlammen uit de schoorsteen.”

Brandweerlieden zijn met de hoogwerker omhoog gegaan en hebben een inspectie uitgevoerd. De vuurhaard kon snel onder controle worden gebracht. De schade in de woning is beperkt gebleven. Hoe de brand in het schoorsteenkanaal kon ontstaan is nog onbekend. Niemand raakte gewond.