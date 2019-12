nieuws

Foto: Politie Groningen & Haren

‘Hoort u harde knallen of ondervindt u overlast van vuurwerk, bel dan gerust 0900-8844. U zult ons niet altijd zien, want we werken ook onopvallend om de pakkans te vergroten’, meldt de politie.



Vrijdag heeft de politie nog een drietal minderjarige jongens aangesproken in Beijum. Ze hadden professioneel illegaal vuurwerk afgestoken en zijn nu doorverwezen naar Halt.

Hetzelfde overkwam twee andere knapen in dezelfde wijk.

De aankomende dagen (tot de jaarwisseling) is er vanuit het #Flexteam #Groningen het #vuurwerkteam actief. Hoort u harde knallen of ondervindt u overlast van vuurwerk, bel dan gerust 0900-8844. U zult ons niet altijd zien, want we werken ook onopvallend om de pakkans te vergroten — Flexteam Groningen (@POL_flexteamGRN) December 28, 2019

Gisteren heeft het #vuurwerkteam in de wijk #Beijum te #Groningen een 2tal minderjarige jongens gepakt voor het in het bezit hebben en afsteken van cat. 2 #vuurwerk. Dit mag pas worden afgestoken vanaf 31/12 18:00 uur tot 01/01 02:00 uur. Zij zullen worden doorverwezen naar #HALT pic.twitter.com/raaZlaIPWi — Flexteam Groningen (@POL_flexteamGRN) December 28, 2019

Het #vuurwerkteam trof gisteren nog een drietal minderjarige jongens aan die vuurwerk afstaken in de wijk #Beijum te #Groningen. Dit betrof professioneel (illegaal) #vuurwerk. Levensgevaarlijk! Ook zij zullen worden doorverwezen naar @Halt_nl #HALT. pic.twitter.com/lBT6q2jW9O — Flexteam Groningen (@POL_flexteamGRN) December 28, 2019