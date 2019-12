Tweede Werkfestival gaat los op 13 mei

nieuws

Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

Op het Suikerterrein in de stad wordt op woensdag 13 mei voor de tweede keer het Werkfestival gehouden. Die dag worden zo’n 10 duizend werkzoekenden en 300 werkgevers samengebracht.

De arbeidsmarktregio Werk In Zicht heeft, na het succes van vorig jaar, besloten om het Werkfestival nogmaals in de steigers te zetten. Werk In Zicht is een samenwerking tussen gemeenten en UWV in Groningen en Drenthe.

Ondanks dat de krapte op de arbeidsmarkt groot is, staan er nog veel mensen aan de kant. Er is een mismatch zichtbaar, onder meer in de horeca, zorg, ICT, bouw en techniek.

Tijdens het Werkfestival draait alles om de ontmoeting tussen werkzoekenden en standhouders. Er zijn ted-talks, workshops en doe-activiteiten, maar er heerst ook een festival-sfeer, dankzij foodtrucks, theater en muziek.

Het Werkfestival van vorig jaar trok 11.300 mensen. Van hen zijn 400 gestart met werk en zo’n 100 met een opleiding of vervolgtraject.