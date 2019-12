Stadjerspas nu ook beschikbaar in Haren; bepaalde voordelen vervallen

nieuws

De Stadjerspas is vanaf 1 januari ook aan te vragen voor bewoners van de voormalige gemeente Haren. Wel vervallen een aantal kortingen. Dit blijkt uit een mail van de organisatie.

De Stadjerspas is in het leven geroepen om mensen met een lager inkomen korting te geven op bijvoorbeeld activiteiten, sport en producten. De Stadjerspas voor 2020 wordt aangepast zodat het in het nieuwe armoedeplan van de gemeente past. Daarnaast kunnen inwoners van de voormalige gemeente Haren in 2020 ook gebruik maken van de voordelen van de pas.

Daartegenover staat wel dat er een aantal voordelen vervallen. Zo vervallen zekere kortingen op volwassensport en buurtverenigingen. Daarnaast vervallen de gratis museumbezoeken en de museumkaart voor kinderen en volwassenen.