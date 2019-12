Stadjers negeren oliebollentest en staan op oudejaarsochtend in de rij

nieuws

Foto: Ine van Kuijk via Twitter (@BLMvanKuijk)

Hoewel de oliebollen van Wiltjer-Fogerty ook in 2019 als slechtste werden getest, staan de mensen op oudejaarsochtend alweer in de rij voor de gebakkraam op de Grote Markt.

Of de uitslag van de test ook een goede weergave is van de kwaliteit van de oliebollen, is maar de vraag. In 2017 stopte het AD met haar jaarlijkse Haringtest, Friettest en Oliebollentest. Sindsdien is een anoniem gezelschap doorgegaan met de tests, maar contact maken met deze nieuwe club is erg moeilijk. Sinds maandag is ook de Facebook-pagina van de initiatiefnemers niet meer online.

De Stadjers lijken de tests dan ook te negeren en Wiltjer-Fogerty heeft ook dit jaar gewoon een drukke oudejaarsdag voor de boeg, ondanks de testscore van een vier in de oliebollentest.